Козырева Наталья
Место рождения
Дата рождения1789
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1810
Дочь: (Козырева) Акулина Ивановна
Отец ребёнка: Козырев Иван Агафонов
Рождение ребёнка
1812
Дочь: (Козырева) Василиса Ивановна
Отец ребёнка: Козырев Иван Агафонов
Рождение ребёнка
1815
Дочь: (Козырева) Степанида (Анна) Ивановна
Отец ребёнка: Козырев Иван Агафонов
Смерть
Неизвестно