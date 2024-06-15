Козырева Наталья 1789 — найти родственников по фамилии на Familio
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Козырева Наталья

Место рождения

Литино, Кобелевская волость, Старицкий уезд

Дата рождения

1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Литино, Кобелевская волость, Старицкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козырев Иван Агафонов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Высокино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1810

Дочь: (Козырева) Акулина Ивановна

Отец ребёнка: Козырев Иван Агафонов

Высокино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1812

Дочь: (Козырева) Василиса Ивановна

Отец ребёнка: Козырев Иван Агафонов

Высокино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1815

Дочь: (Козырева) Степанида (Анна) Ивановна

Отец ребёнка: Козырев Иван Агафонов

Высокино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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