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Ртищева Анна Григорьевна

Место рождения

с.Хировка, Знаменский район, Кировоградская/Свердловская обл., Россия

Дата рождения

10.02.1926

Дата смерти

14.08.2009

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1916 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ртищев Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ртищев Иван

Рождение ребёнка
17.05.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ртищев Иван

Смерть
14.08.2009
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Перовское кладбище

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