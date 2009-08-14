Ртищева Анна Григорьевна
Место рожденияс.Хировка, Знаменский район, Кировоградская/Свердловская обл., Россия
Дата рождения10.02.1926
Дата смерти14.08.2009
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ртищев Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ртищев Иван
Рождение ребёнка
17.05.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ртищев Иван
Смерть
14.08.2009
Похороны
Неизвестно
Перовское кладбище