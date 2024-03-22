(Жукова) Пелагея Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Жукова) Пелагея Федорова

Место рождения

Мясоедово, город Алексин, Тульская область

Дата рождения

1805

Дата смерти

После 1825

Пол

Женский

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Жуков Федор Афанасьев

Мать: Жукова Мария Корнеева

Мясоедово, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
17.09.1825

Сын: Жуков Сергей Иванов

Отец ребёнка: Жуков Иван Алексеев

Мясоедово, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
01.12.1836

Сын: Жуков Феоктист Иванов

Отец ребёнка: Жуков Иван Алексеев

Мясоедово, город Алексин, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жуков Иван Алексеев

Смерть
После 1825
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