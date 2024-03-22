(Жукова) Пелагея Федорова
Место рождения
Дата рождения1805
Дата смертиПосле 1825
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Жуков Федор Афанасьев
Мать: Жукова Мария Корнеева
Рождение ребёнка
17.09.1825
Сын: Жуков Сергей Иванов
Отец ребёнка: Жуков Иван Алексеев
Рождение ребёнка
01.12.1836
Отец ребёнка: Жуков Иван Алексеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Жуков Иван Алексеев
Смерть
После 1825