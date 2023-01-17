Поликарпов Иван Артемьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поликарпов Иван Артемьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1971

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поликарпов Сергей Иванович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
1971
Похороны
Неизвестно
Большие Пруды, Семеновский, Нижегородская область
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