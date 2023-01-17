Поликарпов Иван Артемьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1971
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поликарпов Сергей Иванович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
1971
Похороны
Неизвестно
Большие Пруды, Семеновский, Нижегородская область