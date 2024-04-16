Фромм Виктор
Место рождениясело Таловское, Омская область, Россия
Дата рождения09.07.1949
Дата смерти06.12.1975
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1949
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.01.1970
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.10.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.06.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
06.12.1975