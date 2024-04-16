Фромм Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фромм Виктор

Место рождения

село Таловское, Омская область, Россия

Дата рождения

09.07.1949

Дата смерти

06.12.1975

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
06.01.1970

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.10.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
17.06.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
06.12.1975

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