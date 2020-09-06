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Боровков Константин Леонидович

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Место рождения

Россия Ивановская область Скольский район п. Сокольское

Дата рождения

16.02.1963

Дата смерти

06.09.2020

Пол

Мужской

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1963

Отец: Боровков Леонид Александрович

Мать: Александрова Прасковья Григорьевна

Россия Ивановская область Скольский район п. Сокольское
Бракосочетание
05.07.1986

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
28.02.1988

Дочь: Никулина Светлана Константиновна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
06.09.2020
Тольятти, Тольятти, Самарская область
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