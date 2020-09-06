Боровков Константин Леонидович
Место рожденияРоссия Ивановская область Скольский район п. Сокольское
Дата рождения16.02.1963
Дата смерти06.09.2020
ПолМужской
Отец
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1963
Россия Ивановская область Скольский район п. Сокольское
Бракосочетание
05.07.1986
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.02.1988
Дочь: Никулина Светлана Константиновна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
06.09.2020
Тольятти, Тольятти, Самарская область