Курочкина Мария Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859
Дата смертиПосле 1897
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1875
Сын: Курочкин Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Курочкин Алексей Екимов
Рождение ребёнка
1879
Сын: Курочкин Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Курочкин Алексей Екимов
Рождение ребёнка
1886
Сын: Курочкин Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: Курочкин Алексей Екимов
Рождение ребёнка
1890
Сын: Курочкин Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Курочкин Алексей Екимов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
После 1897