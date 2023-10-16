Курочкина Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКурочкина Мария Александровна

Курочкина Мария Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Дата смерти

После 1897

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1875

Сын: Курочкин Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Курочкин Алексей Екимов

Рождение ребёнка
1879

Сын: Курочкин Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Курочкин Алексей Екимов

Рождение ребёнка
1886

Сын: Курочкин Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: Курочкин Алексей Екимов

Рождение ребёнка
1890

Сын: Курочкин Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Курочкин Алексей Екимов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курочкин Алексей Екимов

Место жительства
Неизвестно
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
После 1897
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close