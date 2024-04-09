Сергеева (Сергеева) Агапия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергеева (Сергеева) Агапия

Место рождения

д. Ойкассы

Дата рождения

03.03.1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1865

Отец: Петров Сергей

Мать: Игнатьева (Игнатьева) Настасья

Бракосочетание
10.06.1888

Муж: Иванов Петр

Рождение ребёнка
26.10.1889

Сын: Петров Роман

Отец ребёнка: Иванов Петр

Рождение ребёнка
1891

Сын: Петров Аверкий

Отец ребёнка: Иванов Петр

Рождение ребёнка
1900

Сын: Петров Василий

Отец ребёнка: Иванов Петр

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно

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