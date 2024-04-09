Сергеева (Сергеева) Агапия
Место рожденияд. Ойкассы
Дата рождения03.03.1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1865
Отец: Петров Сергей
Бракосочетание
10.06.1888
Муж: Иванов Петр
Рождение ребёнка
26.10.1889
Сын: Петров Роман
Отец ребёнка: Иванов Петр
Рождение ребёнка
1891
Сын: Петров Аверкий
Отец ребёнка: Иванов Петр
Рождение ребёнка
1900
Сын: Петров Василий
Отец ребёнка: Иванов Петр
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно