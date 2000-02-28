Дудёнкова (Ермолаева) Наталья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДудёнкова (Ермолаева) Наталья Алексеевна

Дудёнкова (Ермолаева) Наталья Алексеевна

Место рождения

Ряпино, Порецкий муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

14.08.1912

Дата смерти

28.02.2000

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1912

Отец: Ермолаев Алексей Матвеевич

Мать: Ермолаева Ирина Семёновна

Ряпино, Порецкий муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дудёнков Максим Ипполитович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Дудёнкова) Валентина Максимовна

Отец ребёнка: Дудёнков Максим Ипполитович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дудёнков Владимир Максимович

Отец ребёнка: Дудёнков Максим Ипполитович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дудёнков Матвей Филиппович

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Обухова (Дудёнкова) Нина Максимовна

Отец ребёнка: Дудёнков Максим Ипполитович

Рождение ребёнка
1932

Сын: Дудёнков Александр Матвеевич

Отец ребёнка: Дудёнков Матвей Филиппович

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Дудёнкова Анна Матвеевна

Отец ребёнка: Дудёнков Матвей Филиппович

Рождение ребёнка
02.02.1952

Дочь: Флегонтова (Дудёнкова) Клавдия Максимовна

Отец ребёнка: Дудёнков Максим Ипполитович

Ряпино, Порецкий муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
28.02.2000

Мы используем куки для улучшения работы сайта.