Дудёнкова (Ермолаева) Наталья Алексеевна
Место рождения
Дата рождения14.08.1912
Дата смерти28.02.2000
ПолЖенский
Мать
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1912
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Дудёнкова) Валентина Максимовна
Отец ребёнка: Дудёнков Максим Ипполитович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дудёнков Владимир Максимович
Отец ребёнка: Дудёнков Максим Ипполитович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Обухова (Дудёнкова) Нина Максимовна
Отец ребёнка: Дудёнков Максим Ипполитович
Рождение ребёнка
1932
Сын: Дудёнков Александр Матвеевич
Отец ребёнка: Дудёнков Матвей Филиппович
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Дудёнкова Анна Матвеевна
Отец ребёнка: Дудёнков Матвей Филиппович
Рождение ребёнка
02.02.1952
Дочь: Флегонтова (Дудёнкова) Клавдия Максимовна
Отец ребёнка: Дудёнков Максим Ипполитович
Смерть
28.02.2000