Матюшкин Иван Егорович
Место рождения
Дата рождения1894
Дата смерти1973
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Лученкова Мария Ивановна
Мать ребёнка: Матюшкина Арина Емельяновна
Рождение ребёнка
06.11.1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Матюшкина Арина Емельяновна
Смерть
1973