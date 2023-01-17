Матюшкин Иван Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матюшкин Иван Егорович

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Место рождения

Гуличи, Ляховичский район, Брестская область

Дата рождения

1894

Дата смерти

1973

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1925 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Гуличи, Ляховичский район, Брестская область
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Лученкова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Матюшкина Арина Емельяновна

Гуличи, Ляховичский район, Брестская область
Рождение ребёнка
06.11.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Матюшкина Арина Емельяновна

Смерть
1973
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