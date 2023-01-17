Гайтанкин Владимир Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гайтанкин Николай Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.01.1964
Сын: Гайтанкин Андрей Владимирович
Мать ребёнка: Гайтанкина Александра Афанасьевна
Прокопьевск, Прокопьевский, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно
Михайловка, Советский, Ставропольский край