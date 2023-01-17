Гайтанкин Владимир Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гайтанкин Владимир Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гайтанкин Николай Васильевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.01.1964

Сын: Гайтанкин Андрей Владимирович

Мать ребёнка: Гайтанкина Александра Афанасьевна

Прокопьевск, Прокопьевский, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно
Михайловка, Советский, Ставропольский край
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