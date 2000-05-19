Хрунов Евгений Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хрунов Евгений Васильевич

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Место рождения

д. Пруды, Тульская область РСФСР

Дата рождения

10.09.1933

Дата смерти

19.05.2000

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1933

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Пруды, Тульская область РСФСР
Место жительства
С 1933
д. Пруды, Тульская область РСФСР
Место жительства
По 1956
Батайск, город Батайск, Ростовская область
Смерть
19.05.2000
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 2000
Москва, город федерального значения Москва
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