Хрунов Евгений Васильевич
Место рожденияд. Пруды, Тульская область РСФСР
Дата рождения10.09.1933
Дата смерти19.05.2000
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
10.09.1933
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Пруды, Тульская область РСФСР
Место жительства
С 1933
д. Пруды, Тульская область РСФСР
Место жительства
По 1956
Батайск, город Батайск, Ростовская область
Смерть
19.05.2000
Место жительства
По 2000