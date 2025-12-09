Курочкина (Крубер) Александра Августовна
женский, родилась 18.11.1853
умерла 27.10.1900
ОтецКрубер Август (Август-Иван-Баптист) Иванович14.06.1812 г.р.
МатьКрубер (Ержемская) Генриетта Ивановна06.03.1813 г.р.
Супруги
Курочкин Корнилий Яковлевич1831 г.р.
Дети
Курочкина Ольга Корнильевна31.12.1886 г.р.
Курочкин Николай Корнильевич01.10.1891 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1853
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.12.1886
Дочь: Курочкина Ольга Корнильевна
Отец ребёнка: Курочкин Корнилий Яковлевич
Рождение ребёнка
01.10.1891
Сын: Курочкин Николай Корнильевич
Отец ребёнка: Курочкин Корнилий Яковлевич
Смерть
27.10.1900