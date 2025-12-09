Курочкина (Крубер) Александра Августовна 18.11.1853 — найти родственников по фамилии на Familio

Курочкина (Крубер) Александра Августовна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 18.11.1853

умерла 27.10.1900

Отец
Крубер Август (Август-Иван-Баптист) Иванович14.06.1812 г.р.
Мать
Крубер (Ержемская) Генриетта Ивановна06.03.1813 г.р.
Супруги
Курочкин Корнилий Яковлевич1831 г.р.
Дети
Курочкина Ольга Корнильевна31.12.1886 г.р.
Курочкин Николай Корнильевич01.10.1891 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1853

Отец: Крубер Август (Август-Иван-Баптист) Иванович

Мать: Крубер (Ержемская) Генриетта Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курочкин Корнилий Яковлевич

Рождение ребёнка
31.12.1886

Дочь: Курочкина Ольга Корнильевна

Отец ребёнка: Курочкин Корнилий Яковлевич

Рождение ребёнка
01.10.1891

Сын: Курочкин Николай Корнильевич

Отец ребёнка: Курочкин Корнилий Яковлевич

Смерть
27.10.1900

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