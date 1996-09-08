Федулова (Алексеева) Вера Власовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федулова (Алексеева) Вера Власовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1943

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1943

Отец: Алексеев Влас Петрович

Мать: Алексеева Ирина Евстафьевна

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