Садигуль (Сафгуль?) Бо...? Минлигуловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Садигуль (Сафгуль?) Бо...? Минлигуловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЭВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мухамметсадык Абдулгафаров

Рождение ребёнка
1849

Сын: Мухамметгирфан Мухамметсадыков

Отец ребёнка: Мухамметсадык Абдулгафаров

Кубяково, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1851

Сын: Ахметситдик Мухамметсадыков

Отец ребёнка: Мухамметсадык Абдулгафаров

Кубяково, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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