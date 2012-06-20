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Ишекова Валерия Дмитриевна
Ишекова Валерия Дмитриевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
20.06.2012
Пол
Женский
Отец
Ишеков Дмитрий Николаевич
1980 г.р.
Мать
Ишекова Татьяна Александровна
1984 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.2012
Отец:
Ишеков Дмитрий Николаевич
Мать:
Ишекова Татьяна Александровна
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