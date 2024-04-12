Прасковья
Место рождения
Дата рождения1773
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Рождение ребёнка
1796
Сын: Новиков Михаил Дорофеевич
Отец ребёнка: Федоров Дорофей Савельевич
Рождение ребёнка
1807
Сын: Федоров Василий Дорофеевич
Отец ребёнка: Федоров Дорофей Савельевич
Рождение ребёнка
1810
Отец ребёнка: Федоров Дорофей Савельевич
Рождение ребёнка
1820
Отец ребёнка: Федоров Дорофей Савельевич
Смерть
Неизвестно