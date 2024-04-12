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Прасковья

Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: не указан

Мать: не указана

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1796

Сын: Новиков Михаил Дорофеевич

Отец ребёнка: Федоров Дорофей Савельевич

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Федоров Василий Дорофеевич

Отец ребёнка: Федоров Дорофей Савельевич

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Савин Фирс Дорофеевич

Отец ребёнка: Федоров Дорофей Савельевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Новиков Яков Дорофеевич

Отец ребёнка: Федоров Дорофей Савельевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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