Васильев Илья
Место рождениясело Нижние Челны, Россия
Дата рождения28.07.1913
Дата смерти20.11.1998
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1913
Отец: Васильев Архип
Мать: Васильева Пелагея I
я живу здесь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Васильева Лидия
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Рождение ребёнка
01.05.1939
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Рождение ребёнка
25.09.1943
Сын: Васильев Владимир
Мать ребёнка: Васильева Лидия
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Рождение ребёнка
14.12.1946
Сын: Васильев Николай
Мать ребёнка: Васильева Лидия
Рождение ребёнка
03.05.1949
Сын: Васильев Петр
Мать ребёнка: Васильева Лидия
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Рождение ребёнка
25.11.1950
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Рождение ребёнка
19.11.1952
Сын: Васильев Михаил
Мать ребёнка: Васильева Лидия
Рождение ребёнка
08.01.1955
Рождение ребёнка
27.09.1957
Рождение ребёнка
22.01.1962
Смерть
20.11.1998
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости | я живу здесь
Похороны
Неизвестно
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