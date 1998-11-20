Васильев Илья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильев Илья

Место рождения

село Нижние Челны, Россия

Дата рождения

28.07.1913

Дата смерти

20.11.1998

Пол

Мужской

Отец

1890 г.р.

Мать

Жена

1915 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1943 г.р.
1946 г.р.
1949 г.р.
Скрыто настройками приватности
1952 г.р.

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1913

Отец: Васильев Архип

Мать: Васильева Пелагея I

я живу здесь
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васильева Лидия

я живу здесь
Рождение ребёнка
01.05.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Васильева Лидия

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Рождение ребёнка
25.09.1943

Сын: Васильев Владимир

Мать ребёнка: Васильева Лидия

я живу здесь
Рождение ребёнка
14.12.1946

Сын: Васильев Николай

Мать ребёнка: Васильева Лидия

Рождение ребёнка
03.05.1949

Сын: Васильев Петр

Мать ребёнка: Васильева Лидия

я живу здесь
Рождение ребёнка
25.11.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Васильева Лидия

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Рождение ребёнка
19.11.1952

Сын: Васильев Михаил

Мать ребёнка: Васильева Лидия

Рождение ребёнка
08.01.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Васильева Лидия

Рождение ребёнка
27.09.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Васильева Лидия

Рождение ребёнка
22.01.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Васильева Лидия

Смерть
20.11.1998
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости | я живу здесь
Похороны
Неизвестно
я живу здесь

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