Панов Георгий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панов Георгий Иванович

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Место рождения

Здоровец, Ливенский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

1824

Дата смерти

1907

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Здоровец, Ливенский муниципальный район, Орловская область
Место жительства
С 1849
Тула, город Тула, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Киев
Место жительства
Неизвестно
Орёл, город Орёл, Орловская область
Смерть
1907
Тула, город Тула, Тульская область
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