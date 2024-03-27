(Хусниева) Разия
Место рождения
Дата рождения1908
Дата смерти1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Хусниев Хасанзян
Мать: (Ахметова) Нургаян
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.06.1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хайсаров Гаяз Тажетдинович
Рождение ребёнка
15.11.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хайсаров Гаяз Тажетдинович
Смерть
1989