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(Хусниева) Разия

Место рождения

Адав-Тулумбаево, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1908

Дата смерти

1989

Пол

Женский

Отец

1875 г.р.

Мать

1880 г.р.

Муж

1905 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Хусниев Хасанзян

Мать: (Ахметова) Нургаян

Адав-Тулумбаево, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хайсаров Гаяз Тажетдинович

Рождение ребёнка
01.06.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хайсаров Гаяз Тажетдинович

Адав-Тулумбаево, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.11.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хайсаров Гаяз Тажетдинович

Адав-Тулумбаево, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1989

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