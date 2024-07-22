Фуфаев Семен Яковлев 1878 — найти родственников по фамилии на Familio
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Фуфаев Семен Яковлев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Фуфаев Яков Иванов

Мать: Бармина Татьяна Захарова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Параскева Васильева

Рождение ребёнка
16.05.1909

Дочь: Фуфаева Елена Яковлева

Мать ребёнка: Параскева Васильева

Рождение ребёнка
02.05.1912

Дочь: Фуфаева Пелагея Семенова

Мать ребёнка: Параскева Васильева

Рождение ребёнка
1918

Сын: Фуфаев Григорий Семенов

Мать ребёнка: Параскева Васильева

Шонгуты, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1920

Сын: Фуфаев Михаил Семенов

Мать ребёнка: Параскева Васильева

Шонгуты, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Раскулачивание
31.07.1932
Шонгуты, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бросился в бега от раскулачивания, оставил семью жить в Шонгутах.
Смерть
Неизвестно

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