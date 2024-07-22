Фуфаев Семен Яковлев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Фуфаев Яков Иванов
Мать: Бармина Татьяна Захарова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Параскева Васильева
Рождение ребёнка
16.05.1909
Дочь: Фуфаева Елена Яковлева
Мать ребёнка: Параскева Васильева
Рождение ребёнка
02.05.1912
Дочь: Фуфаева Пелагея Семенова
Мать ребёнка: Параскева Васильева
Рождение ребёнка
1918
Мать ребёнка: Параскева Васильева
Рождение ребёнка
1920
Мать ребёнка: Параскева Васильева
Раскулачивание
31.07.1932
Бросился в бега от раскулачивания, оставил семью жить в Шонгутах.
Смерть
Неизвестно