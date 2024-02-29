Клопов Семен
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: Клопов Степан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
10.12.1890
Дочь: Клопова Агафья Семеновна
Мать ребёнка: Ксения Петровна
Рождение ребёнка
1892
Сын: Клопов Севастьян
Мать ребёнка: Ксения Петровна
Рождение ребёнка
1894
Сын: Клопов Федот
Мать ребёнка: Ксения Петровна
Смерть
Неизвестно