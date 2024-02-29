Клопов Семен — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клопов Семен

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Клопов Степан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
10.12.1890

Дочь: Клопова Агафья Семеновна

Мать ребёнка: Ксения Петровна

Рождение ребёнка
1892

Сын: Клопов Севастьян

Мать ребёнка: Ксения Петровна

Рождение ребёнка
1894

Сын: Клопов Федот

Мать ребёнка: Ксения Петровна

Смерть
Неизвестно

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