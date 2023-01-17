Карлаш (Семчук) Мария Василиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карлаш (Семчук) Мария Василиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Семчук Василий Симеонов

Мать: Семчук Марина Данииловна

Рождение ребёнка
20.03.1810 ст.

Дочь: Карлаш Александра Исидоровна

Отец ребёнка: Карлаш Исидор Иоаннович

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Карлаш Власий Исидорович

Отец ребёнка: Карлаш Исидор Иоаннович

Погребище, Вінницька область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карлаш Исидор Иоаннович

Смерть
Неизвестно
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