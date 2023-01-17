Карлаш (Семчук) Мария Василиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: Семчук Василий Симеонов
Мать: Семчук Марина Данииловна
Рождение ребёнка
20.03.1810 ст.
Дочь: Карлаш Александра Исидоровна
Отец ребёнка: Карлаш Исидор Иоаннович
Рождение ребёнка
1825
Отец ребёнка: Карлаш Исидор Иоаннович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно