ПрасОлова (Килейникова) Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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ПрасОлова (Килейникова) Галина

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Место рождения

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1937

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

1909 г.р.

Муж

1936 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АД
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Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: Килейников Иван

Мать: Килейникова Ефросинья

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Прасолов Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прасолов Иван

Работа или профессия
Неизвестно
бухгалтер-аудитор
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
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