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Боклыков Роман Евстихиевич

Место рождения

Серединовка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Около 1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

С 1834 по 1857 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1877 г.р.

Дети

Добавил:

АР
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1878

Отец: Боклыков Евстихий

Мать: не указана

Серединовка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
23.10.1896 ст.

Жена: Полянская Александра Степановна

Серединовка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Поручители по жениху: Афонасий Евтихиев Боклыков Дмитрий Петрв Романов По невесте: Солдатского хутора Григорий Степанов и Василий Поликарпов Мотыцын?
Рождение ребёнка
07.07.1897 ст.

Дочь: Мария Романовна

Мать ребёнка: Полянская Александра Степановна

Серединовка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Восприемники с. Серединовки Федор Евтихиев Боклыков девица Анна Павлова Романова (Мать с отчеством Дмитриевна. Поменялось как и у Агрипины Стефановны Полянской (Поликарповой) )
Смерть
Неизвестно
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