Боклыков Роман Евстихиевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1878
Отец: Боклыков Евстихий
Бракосочетание
23.10.1896 ст.
Поручители по жениху: Афонасий Евтихиев Боклыков Дмитрий Петрв Романов По невесте: Солдатского хутора Григорий Степанов и Василий Поликарпов Мотыцын?
Рождение ребёнка
07.07.1897 ст.
Дочь: Мария Романовна
Мать ребёнка: Полянская Александра Степановна
Восприемники с. Серединовки Федор Евтихиев Боклыков девица Анна Павлова Романова (Мать с отчеством Дмитриевна. Поменялось как и у Агрипины Стефановны Полянской (Поликарповой) )
Смерть
Неизвестно