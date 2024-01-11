Сидикбекова Марфа Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Карнышев Владимир
Рождение ребёнка
12.08.1965
Сын: Сидикбеков Алексей Анварович
Отец ребёнка: Сидикбеков Анвар Сагадбекович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Влера Татьяна Анваровна
Отец ребёнка: Сидикбеков Анвар Сагадбекович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сидикбеков Владимир Анварович
Отец ребёнка: Сидикбеков Анвар Сагадбекович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хамраева Наталья Анваровна
Отец ребёнка: Сидикбеков Анвар Сагадбекович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сидикбеков Анатолий Анварович
Отец ребёнка: Сидикбеков Анвар Сагадбекович
Смерть
Неизвестно