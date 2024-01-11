Сидикбекова Марфа Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидикбекова Марфа Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Карнышев Владимир

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.08.1965

Сын: Сидикбеков Алексей Анварович

Отец ребёнка: Сидикбеков Анвар Сагадбекович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Влера Татьяна Анваровна

Отец ребёнка: Сидикбеков Анвар Сагадбекович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сидикбеков Владимир Анварович

Отец ребёнка: Сидикбеков Анвар Сагадбекович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хамраева Наталья Анваровна

Отец ребёнка: Сидикбеков Анвар Сагадбекович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сидикбеков Анатолий Анварович

Отец ребёнка: Сидикбеков Анвар Сагадбекович

Смерть
Неизвестно
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