Маргуба
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смерти01.12.1841
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Латифа Абдуллина
Отец ребёнка: Абдулла Мухаметрахимов
Рождение ребёнка
1826
Сын: Габдулгалим Абдуллин
Отец ребёнка: Абдулла Мухаметрахимов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
01.12.1841