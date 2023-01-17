Маргуба — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маргуба

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

01.12.1841

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1785 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Латифа Абдуллина

Отец ребёнка: Абдулла Мухаметрахимов

Юкаликулево, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1826

Сын: Габдулгалим Абдуллин

Отец ребёнка: Абдулла Мухаметрахимов

Юкаликулево, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абдулла Мухаметрахимов

Место жительства
Неизвестно
Юкаликулево, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Место жительства
Неизвестно
Юкаликулево, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
01.12.1841
Юкаликулево, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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