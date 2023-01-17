Самойлов Василий Андреевич
Место рождениястанок Якуты
Дата рождения27.12.1912 ст.
Дата смерти1974
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1912 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
станок Якуты
Рождение ребёнка
С 20.04.1950
Дочь: Елфимова Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Буликова Галина Васильевна
Данилов, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
1974