Самойлов Василий Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самойлов Василий Андреевич

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Место рождения

станок Якуты

Дата рождения

27.12.1912 ст.

Дата смерти

1974

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1912 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

станок Якуты
Рождение ребёнка
С 20.04.1950

Дочь: Елфимова Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Буликова Галина Васильевна

Данилов, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
1974
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