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Прыгов Прокопий Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.08.1895 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1895 ст.

Отец: Прыгов Тимофей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прыгова (Дудорина) Наталья Кузьминична

Рождение ребёнка
23.02.1916 ст.

Сын: Прыгов Иван Прокопьевич

Мать ребёнка: Прыгова (Дудорина) Наталья Кузьминична

Маткозеро, Вытегорский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
?.04.1922

Сын: Прыгов Алексей Прокопьевич

Мать ребёнка: Прыгова (Дудорина) Наталья Кузьминична

Рождение ребёнка
?.07.1925

Сын: Прыгов Валентин Прокопьевич

Мать ребёнка: Прыгова (Дудорина) Наталья Кузьминична

Рождение ребёнка
27.05.1933

Сын: Прыгов Григорий Прокопьевич

Мать ребёнка: Прыгова (Дудорина) Наталья Кузьминична

Рождение ребёнка
?.07.1938

Дочь: Прыгова Тамара Прокопьевна

Мать ребёнка: Прыгова (Дудорина) Наталья Кузьминична

Рождение ребёнка
24.08.1940

Дочь: Прыгова Евгения Прокопьевна

Мать ребёнка: Прыгова (Дудорина) Наталья Кузьминична

Смерть
Неизвестно

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