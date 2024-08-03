Прыгов Прокопий Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.08.1895 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1895 ст.
Отец: Прыгов Тимофей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.02.1916 ст.
Мать ребёнка: Прыгова (Дудорина) Наталья Кузьминична
Маткозеро, Вытегорский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
?.04.1922
Сын: Прыгов Алексей Прокопьевич
Мать ребёнка: Прыгова (Дудорина) Наталья Кузьминична
Рождение ребёнка
?.07.1925
Сын: Прыгов Валентин Прокопьевич
Мать ребёнка: Прыгова (Дудорина) Наталья Кузьминична
Рождение ребёнка
27.05.1933
Сын: Прыгов Григорий Прокопьевич
Мать ребёнка: Прыгова (Дудорина) Наталья Кузьминична
Рождение ребёнка
?.07.1938
Дочь: Прыгова Тамара Прокопьевна
Мать ребёнка: Прыгова (Дудорина) Наталья Кузьминична
Рождение ребёнка
24.08.1940
Дочь: Прыгова Евгения Прокопьевна
Мать ребёнка: Прыгова (Дудорина) Наталья Кузьминична
Смерть
Неизвестно