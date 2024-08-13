Андреева (Андреева) Ефимия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреева (Андреева) Ефимия Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

12.07.1871

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.12.1844

Сын: Андреев Спиридон Антонович

Отец ребёнка: Андреев Антон Захарович

Рождение ребёнка
20.07.1850

Дочь: (Андреева) Мария Антоновна

Отец ребёнка: Андреев Антон Захарович

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Чучилина (Андреева) Матрена Антоновна

Отец ребёнка: Андреев Антон Захарович

Смерть
12.07.1871
Похороны
14.07.1871

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