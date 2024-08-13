Андреева (Андреева) Ефимия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смерти12.07.1871
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.12.1844
Сын: Андреев Спиридон Антонович
Отец ребёнка: Андреев Антон Захарович
Рождение ребёнка
20.07.1850
Дочь: (Андреева) Мария Антоновна
Отец ребёнка: Андреев Антон Захарович
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Чучилина (Андреева) Матрена Антоновна
Отец ребёнка: Андреев Антон Захарович
Смерть
12.07.1871
Похороны
14.07.1871