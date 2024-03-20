Schultz (Chelius) Anna Catharina — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиSchultz (Chelius) Anna Catharina

Schultz (Chelius) Anna Catharina

Место рождения

Wolmar, Лифляндия, Российская Империя

Дата рождения

27.03.1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1776

Отец: Chelius Wilhelm Jr. Friedrich

Мать: Chelius Magdalena Elisabeth

Wolmar, Лифляндия, Российская Империя
Бракосочетание
02.05.1796

Муж: Schultz Johann Michael

Wolmar, Лифляндия, Российская Империя
Рождение ребёнка
19.04.1797

Дочь: Christina Elisabeth Constantia

Отец ребёнка: Schultz Johann Michael

Wolmar, Лифляндия, Российская Империя
Рождение ребёнка
27.04.1800

Сын: Schultz Johann Fridrich George

Отец ребёнка: Schultz Johann Michael

Wolmar, Лифляндия, Российская Империя
Рождение ребёнка
05.10.1802

Сын: Schultz Wilhelm Theodor

Отец ребёнка: Schultz Johann Michael

Kokenhof, Лифляндия, Российская Империя
Рождение ребёнка
27.11.1804

Дочь: Anna Luisa Juliana

Отец ребёнка: Schultz Johann Michael

Kokenhof, Лифляндия, Российская Империя
Рождение ребёнка
22.02.1809

Сын: Schultz Carl Philipp Leonhard

Отец ребёнка: Schultz Johann Michael

Kokenhof, Лифляндия, Российская Империя
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close