Schultz (Chelius) Anna Catharina
Место рожденияWolmar, Лифляндия, Российская Империя
Дата рождения27.03.1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1776
Wolmar, Лифляндия, Российская Империя
Бракосочетание
02.05.1796
Wolmar, Лифляндия, Российская Империя
Рождение ребёнка
19.04.1797
Дочь: Christina Elisabeth Constantia
Отец ребёнка: Schultz Johann Michael
Wolmar, Лифляндия, Российская Империя
Рождение ребёнка
27.04.1800
Сын: Schultz Johann Fridrich George
Отец ребёнка: Schultz Johann Michael
Wolmar, Лифляндия, Российская Империя
Рождение ребёнка
05.10.1802
Отец ребёнка: Schultz Johann Michael
Kokenhof, Лифляндия, Российская Империя
Рождение ребёнка
27.11.1804
Дочь: Anna Luisa Juliana
Отец ребёнка: Schultz Johann Michael
Kokenhof, Лифляндия, Российская Империя
Рождение ребёнка
22.02.1809
Сын: Schultz Carl Philipp Leonhard
Отец ребёнка: Schultz Johann Michael
Kokenhof, Лифляндия, Российская Империя
Смерть
Неизвестно