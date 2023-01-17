Шванченко Анна ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1926
Сын: Шванченко Павел Дмитриевич ?
Отец ребёнка: Шванченко Дмитрий ?
Яковлевичи, Волново-Егорьевская волость, Ельнинский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шванченко Герасим ?
Отец ребёнка: Шванченко Дмитрий ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шванченко Василий ?
Отец ребёнка: Шванченко Дмитрий ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шванченко Петр ?
Отец ребёнка: Шванченко Дмитрий ?
Смерть
Неизвестно