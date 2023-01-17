Шванченко Анна ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шванченко Анна ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1926

Сын: Шванченко Павел Дмитриевич ?

Отец ребёнка: Шванченко Дмитрий ?

Яковлевичи, Волново-Егорьевская волость, Ельнинский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шванченко Герасим ?

Отец ребёнка: Шванченко Дмитрий ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шванченко Василий ?

Отец ребёнка: Шванченко Дмитрий ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шванченко Петр ?

Отец ребёнка: Шванченко Дмитрий ?

Смерть
Неизвестно
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