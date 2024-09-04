Зложинский Антон
Место рождения
Дата рождения19.02.1990
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1990
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.11.2022
Дочь: Зложинская Валерия Антоновна
Мать ребёнка: Зложинская (Ротачкова) Алла Борисовна
Рождение ребёнка
11.07.2024
Дочь: Зложинская Юлия Антоновна
Мать ребёнка: Зложинская (Ротачкова) Алла Борисовна