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Зложинский Антон

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Место рождения

Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорская городская администрация, Восточно-Казахстанская область

Дата рождения

19.02.1990

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1990

Отец: не указан

Мать: не указана

Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорская городская администрация, Восточно-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зложинская (Ротачкова) Алла Борисовна

Рождение ребёнка
16.11.2022

Дочь: Зложинская Валерия Антоновна

Мать ребёнка: Зложинская (Ротачкова) Алла Борисовна

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Рождение ребёнка
11.07.2024

Дочь: Зложинская Юлия Антоновна

Мать ребёнка: Зложинская (Ротачкова) Алла Борисовна

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область

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