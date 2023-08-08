(Кузина) Нина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кузина) Нина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1948

Дата смерти

1949

Пол

Женский

Отец

1925 г.р.

Мать

1926 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1948

Отец: Кузин Михаил

Мать: Кузина Евгения Ильинична

Смерть
1949
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