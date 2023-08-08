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(Кузина) Нина Михайловна
(Кузина) Нина Михайловна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1948
Дата смерти
1949
Пол
Женский
Отец
Кузин Михаил
1925 г.р.
Мать
Кузина (Клопова) Евгения Ильинична
1926 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1948
Отец:
Кузин Михаил
Мать:
Кузина Евгения Ильинична
Смерть
1949
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