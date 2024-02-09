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Борисовская Валентина Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.10.1934

Пол

Женский

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павлюченко Михаил Лукич

Рождение ребёнка
10.12.1960

Дочь: Борисовская Ирина Михайловна

Отец ребёнка: Павлюченко Михаил Лукич

Рождение ребёнка
09.07.1964

Сын: Борисовский Александр Михайлович

Отец ребёнка: Павлюченко Михаил Лукич

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