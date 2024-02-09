Борисовская Валентина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.10.1934
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1934
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.12.1960
Дочь: Борисовская Ирина Михайловна
Отец ребёнка: Павлюченко Михаил Лукич
Рождение ребёнка
09.07.1964
Сын: Борисовский Александр Михайлович
Отец ребёнка: Павлюченко Михаил Лукич