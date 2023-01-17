Гольдин Иосиф Львович
Место рождения
Дата рождения1897
Дата смерти1985
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Полоцк, Беларусь
Место жительства
Неизвестно
г. Горки, Беларусь
Смерть
1985
Тульская область