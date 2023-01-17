Гольдин Иосиф Львович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гольдин Иосиф Львович

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Место рождения

Новые Бобовичи, Новозыбковский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

1897

Дата смерти

1985

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Новые Бобовичи, Новозыбковский муниципальный район, Брянская область
Место жительства
Неизвестно
Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Полоцк, Беларусь
Место жительства
Неизвестно
г. Горки, Беларусь
Смерть
1985
Тульская область
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