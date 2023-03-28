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Зубов Дормидонт Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Зубов Константин Денисович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гришина (Зубова) Александра Дормидонтовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1889

Сын: Зубов Николай Дормидонтович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Зубова Евдокия Дормидонтовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Парфеново, Шуйский район, Северный край
Место жительства
До 1900 ст.
Парфеново, Шуйский район, Северный край
Бракосочетание
05.10.1903

Жена: Зубова Мария Павловна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1982

Дочь: Камазова (Зубова) Анна Дормидонтовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Парфеново, Шуйский район, Северный край
Смерть
Неизвестно

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