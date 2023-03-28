Зубов Дормидонт Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: Зубов Константин Денисович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гришина (Зубова) Александра Дормидонтовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1889
Сын: Зубов Николай Дормидонтович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Зубова Евдокия Дормидонтовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Место жительства
До 1900 ст.
Бракосочетание
05.10.1903
Жена: Зубова Мария Павловна
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1982
Дочь: Камазова (Зубова) Анна Дормидонтовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно