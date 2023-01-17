Максимов Гавриил Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максимов Гавриил Максимович

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Место рождения

Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

22.03.1889 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1887 г.р.
Вычислено 1895 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

PM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1889 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
11.11.1907 ст.

Жена: Батяева Татьяна Трофимовна

Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
01.05.1917 ст.

Жена: Слугина Евгения Степановна

Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Слугина Евгения Степановна

Смерть
Неизвестно
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