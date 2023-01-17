Максимов Гавриил Максимович
Место рождения
Дата рождения22.03.1889 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1889 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.11.1907 ст.
Бракосочетание
01.05.1917 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Слугина Евгения Степановна
Смерть
Неизвестно