Салихов Гатаулла Салихович
Место рождения
Дата рождения01.01.1924
Дата смерти16.02.2012
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
По 1941
Ургенч, Узбекистан
Смерть
16.02.2012
Москва, город федерального значения Москва