Салихов Гатаулла Салихович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салихов Гатаулла Салихович

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Место рождения

Нижняя Ура, Арский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

01.01.1924

Дата смерти

16.02.2012

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижняя Ура, Арский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
По 1941
Ургенч, Узбекистан
Смерть
16.02.2012
Москва, город федерального значения Москва
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