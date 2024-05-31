Пирогова Наталья Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.01.1986
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1986
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.10.2013
Сын: Шумский Егор Александрович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.03.2016
Сын: Шумский Константин Александрович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности