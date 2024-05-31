Пирогова Наталья Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пирогова Наталья Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.01.1986

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1986

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
12.10.2013

Сын: Шумский Егор Александрович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
02.03.2016

Сын: Шумский Константин Александрович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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