Шальнов Алексей Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шальнов Алексей Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шальнов Семен Павлович

Мать: Шальнова Анна Никитична

Рождение ребёнка
27.07.1892 ст.

Сын: Шальнов Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Шальнова Акилина Георгиевна

Рождение ребёнка
11.03.1900 ст.

Дочь: Дарья Алексеевна

Мать ребёнка: Шальнова Акилина Георгиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шальнова Акилина Георгиевна

Смерть
Неизвестно
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