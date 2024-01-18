Шальнов Алексей Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шальнов Семен Павлович
Мать: Шальнова Анна Никитична
Рождение ребёнка
27.07.1892 ст.
Сын: Шальнов Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Шальнова Акилина Георгиевна
Рождение ребёнка
11.03.1900 ст.
Дочь: Дарья Алексеевна
Мать ребёнка: Шальнова Акилина Георгиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно