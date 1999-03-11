Сачевкина (Мухарьямова) Фатима Фейзрахмановна
Место рожденияг.Тейково, Ивановская область, СССР
Дата рождения01.04.1935
Дата смерти11.03.1999
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1935
Отец: Мухарьямов Фейзрахман
г.Тейково, Ивановская область, СССР
Рождение ребёнка
14.09.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сачевкин Альберт Васильевич
г.Тейково, Ивановская область, СССР
Бракосочетание
05.11.1967
п.Новое Леушино, Ивановская область
Рождение ребёнка
05.12.1970
Сын: Сачевкин Алексей Альбертович
Отец ребёнка: Сачевкин Альберт Васильевич
п.Новое Леушино, Ивановская область
Смерть
11.03.1999
с.Новое Леушино, Ивановская область
Причина смерти: Внезапная остановка кровообращения