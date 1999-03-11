Сачевкина (Мухарьямова) Фатима Фейзрахмановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сачевкина (Мухарьямова) Фатима Фейзрахмановна

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Место рождения

г.Тейково, Ивановская область, СССР

Дата рождения

01.04.1935

Дата смерти

11.03.1999

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1935

Отец: Мухарьямов Фейзрахман

Мать: Бородулина Анна Андреевна

г.Тейково, Ивановская область, СССР
Рождение ребёнка
14.09.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сачевкин Альберт Васильевич

г.Тейково, Ивановская область, СССР
Бракосочетание
05.11.1967

Муж: Сачевкин Альберт Васильевич

п.Новое Леушино, Ивановская область
Рождение ребёнка
05.12.1970

Сын: Сачевкин Алексей Альбертович

Отец ребёнка: Сачевкин Альберт Васильевич

п.Новое Леушино, Ивановская область
Смерть
11.03.1999
с.Новое Леушино, Ивановская область
Причина смерти: Внезапная остановка кровообращения
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