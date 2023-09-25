Найбороденко Елена Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Найбороденко Елена Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.10.1953

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1953

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.02.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
10.07.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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