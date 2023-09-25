Найбороденко Елена Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.10.1953
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1953
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.02.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.07.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности