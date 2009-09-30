Попович Павел Романович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попович Павел Романович

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Место рождения

г. Узин, Украинская ССР

Дата рождения

05.10.1930

Дата смерти

30.09.2009

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Узин, Украинская ССР
Место жительства
С 1930
г. Узин, Украинская ССР
Место жительства
С 1947
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Место жительства
С 1951 по 1952
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Место жительства
С 1954
Грозный, город Грозный, Чеченская Республика
Место жительства
С 1960
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
30.09.2009
Гурзуф, Ялта, Республика Крым
Место жительства
По 2009
Гурзуф, Ялта, Республика Крым
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