Попович Павел Романович
Место рожденияг. Узин, Украинская ССР
Дата рождения05.10.1930
Дата смерти30.09.2009
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Узин, Украинская ССР
Место жительства
С 1930
г. Узин, Украинская ССР
Место жительства
С 1947
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Место жительства
С 1951 по 1952
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Место жительства
С 1954
Грозный, город Грозный, Чеченская Республика
Место жительства
С 1960
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
30.09.2009
Место жительства
По 2009