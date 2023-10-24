Бобылева (Осипова) Агрипина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.06.1882
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1882
Рождение ребёнка
1906
Отец ребёнка: Осипов Дмитрий Афанасьевич
Рождение ребёнка
31.12.1908
Сын: Осипов Игнатий Дмитриевич
Отец ребёнка: Осипов Дмитрий Афанасьевич
Россия, Архангельская область, Няндомский район, д.Бурачиха Андреевский с-с
Рождение ребёнка
07.12.1911
Дочь: Осипова Анастасия Дмитриевна
Отец ребёнка: Осипов Дмитрий Афанасьевич
Россия, Архангельская область, Няндомский район, д.Бурачиха
Рождение ребёнка
21.01.1918
Дочь: Осипова Татьяна Дмитриевна
Отец ребёнка: Осипов Дмитрий Афанасьевич
Россия, Архангельская область, Няндомский район, Андреевский сс д.Бурачиха
Рождение ребёнка
06.07.1922
Дочь: Осипова Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Осипов Дмитрий Афанасьевич
Россия, Архангельская область, Няндомский район, Андреевский сс д.Бурачиха