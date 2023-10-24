Бобылева (Осипова) Агрипина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБобылева (Осипова) Агрипина Ивановна

Бобылева (Осипова) Агрипина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.06.1882

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1882

Отец: Бобылев Иван Никифорович

Мать: Чапурина Елена Евграфовна

Рождение ребёнка
1906

Сын: Осипов Антон Дмитриевич

Отец ребёнка: Осипов Дмитрий Афанасьевич

Рождение ребёнка
31.12.1908

Сын: Осипов Игнатий Дмитриевич

Отец ребёнка: Осипов Дмитрий Афанасьевич

Россия, Архангельская область, Няндомский район, д.Бурачиха Андреевский с-с
Рождение ребёнка
07.12.1911

Дочь: Осипова Анастасия Дмитриевна

Отец ребёнка: Осипов Дмитрий Афанасьевич

Россия, Архангельская область, Няндомский район, д.Бурачиха
Рождение ребёнка
21.01.1918

Дочь: Осипова Татьяна Дмитриевна

Отец ребёнка: Осипов Дмитрий Афанасьевич

Россия, Архангельская область, Няндомский район, Андреевский сс д.Бурачиха
Рождение ребёнка
06.07.1922

Дочь: Осипова Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Осипов Дмитрий Афанасьевич

Россия, Архангельская область, Няндомский район, Андреевский сс д.Бурачиха
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close