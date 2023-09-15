Астахова (Полозаева) Елена Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.06.1913
Дата смерти16.09.1973
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1913
Рождение ребёнка
24.08.1931
Сын: Астахов Владимир Федорович
Отец ребёнка: Астахов Федор Васильевич
Рождение ребёнка
12.07.1933
Сын: Астахов Анатолий Федорович
Отец ребёнка: Астахов Федор Васильевич
Рождение ребёнка
15.04.1936
Сын: Астахов Геннадий Федорович
Отец ребёнка: Астахов Федор Васильевич
Рождение ребёнка
12.03.1940
Дочь: Дмитриева Людмила Федоровна
Отец ребёнка: Астахов Федор Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.09.1973