Астахова (Полозаева) Елена Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Астахова (Полозаева) Елена Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.06.1913

Дата смерти

16.09.1973

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1913

Отец: Полозаев Дмитрий Евстигнеевич

Мать: Полозаева Надежда Ивановна

Рождение ребёнка
24.08.1931

Сын: Астахов Владимир Федорович

Отец ребёнка: Астахов Федор Васильевич

Рождение ребёнка
12.07.1933

Сын: Астахов Анатолий Федорович

Отец ребёнка: Астахов Федор Васильевич

Рождение ребёнка
15.04.1936

Сын: Астахов Геннадий Федорович

Отец ребёнка: Астахов Федор Васильевич

Рождение ребёнка
12.03.1940

Дочь: Дмитриева Людмила Федоровна

Отец ребёнка: Астахов Федор Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Астахов Федор Васильевич

Смерть
16.09.1973
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