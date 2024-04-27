Меснянкин Иван Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Меснянкин Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Меснянкин Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Меснянкина Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Тамбар
Рождение ребёнка
1914

Сын: Меснянкин Егор Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1923

Сын: Меснянкин Григорий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Тяжин
Смерть
Неизвестно

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