Меснянкин Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Меснянкин Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Меснянкина Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Тамбар
Рождение ребёнка
1914
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1923
Сын: Меснянкин Григорий Иванович
Мать ребёнка: не указана
Тяжин
Смерть
Неизвестно