Жантиева (Есенова) Кыз Мисостовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖантиева (Есенова) Кыз Мисостовна

Жантиева (Есенова) Кыз Мисостовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мамсурова (Жантиева) Гани Хатахцикоевна

Отец ребёнка: Жантиев Хатахцико Афаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жантиев Хатахцико Афаевич

Рождение ребёнка
1827

Сын: Жантиев Салимат Хатахцикоевич

Отец ребёнка: Жантиев Хатахцико Афаевич

Рождение ребёнка
1831

Сын: Жантиев Эльбуздуко Хатахцикоевич

Отец ребёнка: Жантиев Хатахцико Афаевич

Рождение ребёнка
1839

Сын: Жантиев Генардуко Хатахцикоевич

Отец ребёнка: Жантиев Хатахцико Афаевич

Рождение ребёнка
1841

Дочь: (Жантиева) Деко

Отец ребёнка: Жантиев Хатахцико Афаевич

Мы используем куки для улучшения работы сайта.