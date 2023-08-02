Жантиева (Есенова) Кыз Мисостовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мамсурова (Жантиева) Гани Хатахцикоевна
Отец ребёнка: Жантиев Хатахцико Афаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1827
Сын: Жантиев Салимат Хатахцикоевич
Отец ребёнка: Жантиев Хатахцико Афаевич
Рождение ребёнка
1831
Сын: Жантиев Эльбуздуко Хатахцикоевич
Отец ребёнка: Жантиев Хатахцико Афаевич
Рождение ребёнка
1839
Сын: Жантиев Генардуко Хатахцикоевич
Отец ребёнка: Жантиев Хатахцико Афаевич
Рождение ребёнка
1841
Дочь: (Жантиева) Деко
Отец ребёнка: Жантиев Хатахцико Афаевич