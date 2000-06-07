Козлов Сергей Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлов Сергей Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.04.1957

Дата смерти

07.06.2000

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1957

Отец: Козлов Пётр Павлович

Мать: Козлова Таисия Ивановна

Рождение ребёнка
03.05.1981

Дочь: Тимофеева Ирина Сергеевна

Мать ребёнка: Козлова Светлана Владимировна

Рождение ребёнка
12.01.1987

Дочь: Хохлова Ольга Сергеевна

Мать ребёнка: Козлова Светлана Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козлова Светлана Владимировна

Смерть
07.06.2000
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