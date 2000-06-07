Козлов Сергей Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.04.1957
Дата смерти07.06.2000
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1957
Отец: Козлов Пётр Павлович
Мать: Козлова Таисия Ивановна
Рождение ребёнка
03.05.1981
Дочь: Тимофеева Ирина Сергеевна
Мать ребёнка: Козлова Светлана Владимировна
Рождение ребёнка
12.01.1987
Дочь: Хохлова Ольга Сергеевна
Мать ребёнка: Козлова Светлана Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.06.2000