Виноградова (Ульянова) Анна Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.11.1925
Дата смерти26.01.2009
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1925
Отец: Ульянов Павел
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.04.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
26.01.2009