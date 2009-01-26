Виноградова (Ульянова) Анна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виноградова (Ульянова) Анна Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.11.1925

Дата смерти

26.01.2009

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1925

Отец: Ульянов Павел

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
17.04.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
26.01.2009

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